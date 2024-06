Henk Veerman keert terug bij FC Volendam en zet handtekening onder langer contract

"Ik ben supertrots de aankomende seizoenen weer in het oranje te spelen en hoop dat we snel weer succesvol zullen zijn met FC Volendam", laat een tevreden Veerman op de website van FC Volendam weten.

In het seizoen 2022/2023 keerde Veerman terug bij FC Volendam. Hij had zijn aandeel in de handhaving van Volendam in de eredivisie, maar kreeg minder speeltijd dan hij wilde. De technische staf onder leiding van Wim Jonk besloot hem daarom het seizoen erop te verhuren. Busby ziet mogelijkheden om Veerman samen met Robert Mühren in de voorhoede te laten spelen. Jonk was daar geen voorstander van.