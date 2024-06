Versteende stad Haarlem klein beetje groener dankzij bewoners Raaks

De bewoners zijn goed te spreken over de samenwerking met de gemeente, al had het wat Van Liere betreft, best wat sneller gemogen. "Het is allemaal binnen een jaar geregeld. Eigenlijk wilden ze in december al de eerste schop de grond in hebben, maar dat is niet helemaal gehaald. De wethouder vindt het in ieder geval wel snel."

Meer groen in Haarlem Noord

Die wethouder is Robbert Berkhout. Hij onthulde een grote paal met gaatjes in een van de borders. Het blijkt een bijenhotel te zijn. "Ik ben hier ontzettend blij mee", zegt Berkhout. "Je zag het hier de afgelopen maanden al lekker groen worden. Dat is wel een voordeel van al die regen: het groeit allemaal lekker."

Dit jaar zijn drie Haarlemse buurten dankzij de bewoners vergroend. De gemeente stelt voor ieder project een bedrag van 50.000 euro beschikbaar. Dat klinkt als ontzettend veel geld voor een paar borders en geveltuinen. Robbert Berkhout vindt het de moeite waard: "Alle projecten in de openbare ruimte zijn duur. Als je moet graven, lopen de kosten al snel op. Maar het is het waard als je het resultaat ziet."

Niet ten koste van parkeerplekken

De wens van het gemeentebestuur om te vergroenen, is soms omstreden vanwege al het gedoe over het invoeren van betaald parkeren. Blik moet soms wijken voor groen, maar niet in dit project, zegt Berkhout lachend. "Dit heeft geen parkeerplaatsen gekost. Je kunt echt nog vergroenen zonder dat het parkeerruimte kost. Dat blijkt ook hier wel."

De komende jaren stelt de gemeente opnieuw geld beschikbaar voor drie vergroeningstrajecten per jaar. Bewoners kunnen dan weer plannen indienen. De wethouder hoopt dat er mooie ideeën uit Haarlem Noord komen. "Dat gun ik dat deel van de stad. Haarlem is versteend, maar sommige buurten hebben echt amper groen. We kijken extra naar versteende buurten, zoals Noord."