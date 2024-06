Ondernemers niet blij met proef entreegeld Zaanse Schans: "Met z'n vieren 70 euro kwijt"

Robin Kooijman, directeur van de Klompenmakerij, is 'fel tegenstander' van de nieuwe pilot die de erfgoedpartijen tot 1 september uitvoert. Hij is met name bang dat het openbare karakter van de Zaanse Schans wordt aangetast door de toegangsprijs.

"Ons hele model bestaat uit het feit dat bezoekers hier vrij kunnen bezoeken en niet verplicht zijn om iets te kopen. Met de invoering van de entreekaart wordt het bezoeken van de gehele Zaanse Schans bij voorbaat vercommercialiseerd. De kern van wat de Zaanse Schans is, wordt eigenlijk de nek omgedraaid en dat is heel erg pijnlijk om te zien. Dit gaat onze hele familie heel erg aan het hart.”

Daarnaast is hij boos omdat hij niet betrokken is geweest bij het proces. "Halverwege april heeft de kwartiermaker ons laten weten wat er ging veranderen, dat was slechts een mededeling. Het werd ons gewoon opgelegd."