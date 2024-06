Verdachten gijzeling in vervallen villa in Laren langer vast

De politie trok dinsdag naar een vervallen huis aan de Rijksweg Oost in Laren, waar een man maandag mogelijk urenlang zou zijn mishandeld en gegijzeld. Het slachtoffer ontsnapte dinsdag en dwaalde langs de snelweg, parallel aan het huis. Een oplettende voorbijganger belde vervolgens de politie. Drie verdachten van 25, 33 en 36 jaar werden dinsdag aangehouden.

Gijzeling en diefstal met geweld

De rechter-commissaris heeft nu besloten om het voorarrest van de verdachten te verlengen met veertien dagen. Ze blijven voorlopig dus nog vastzitten.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de verdachten nu van gijzeling en diefstal met geweld. Eerder ging het om gijzeling en mishandeling. Wat er precies zou zijn gestolen, kan het OM op dit moment niet zeggen. Dat is onderdeel van lopend onderzoek.

Niet verlaten

Het terrein waar de mogelijke gijzeling maandagavond plaatsvond, bevindt zich in een afgelegen gebied. De villa op het terrein is vervallen, maar het terrein is niet verlaten. De eigenaren van de vervallen villa willen geen commentaar geven op de zaak.

