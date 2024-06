Hoofddorpse synchroonzussen hengelen tweede EK-goud binnen in Servisch bad

Met een totaalscore van 260.6567 bij deze technische uitvoering hebben de zussen 'een bizar puntentotaal' behaald, jubelt Team NL in een Facebook-post. De zussen waren afgelopen woensdag op het onderdeel duet vrije kür ook al de beste en behaalden hiermee een historische medaille.

Deze gouden medaille was namelijk de eerste gouden EK-medaille voor een Nederlands synchroonduo in de geschiedenis. Wel had het Nederlandse landenteam al eens goud gepakt, maar dat is inmiddels bijna vijftig jaar geleden.