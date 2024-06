Kunstraad roept op: draai bezuiniging op grote kunstinstellingen terug

De zeven instellingen (Amsterdam Museum, Stedelijk Museum Amsterdam, ITA, Koninklijk Concertgebouworkest, Nationale Opera & Ballet, de Meervaart en het Bijlmer Parktheater) zijn de enige in Amsterdam die zeker zijn van een subsidie van de gemeente. Andere kunstorganisaties moeten daar eerst een aanvraag voor doen.

In oktober vorig jaar werd duidelijk dat het budget voor die zeven gevestigde organisaties met drie miljoen zou krimpen: van 63 naar 60 miljoen per jaar in de periode 2025-2026. Cultuurwethouder Touria Meliani (GroenLinks) wil die drie miljoen vrijspelen om nieuwe makers de kans te geven en ervoor te zorgen dat het kunstaanbod beter verspreid zou worden over de stad.

Verdelen

"Je hebt kunst en cultuur in nabijheid nodig", vertelde Meliani kort na het presenteren van haar plannen in Park Politiek. "In Nieuw-West en Zuidoost, een stad net zo groot als Breda, is er maar één theater. In bepaalde gebieden in de stad heb je veel meer culturele voorzieningen."

Maar dat betekent dus ook dat de zeven grote instellingen het met drie miljoen minder moeten doen. Hoe ze dat moeten oplossen? Niet, zegt de Kunstraad, die ervoor pleit dat de politiek een manier vindt om de bezuiniging van drie miljoen terug te draaien.