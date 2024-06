Juf Maxime maakt van ondergelopen fietskelder een aardrijkskundeles

Met een waadpak aan loopt Maxime Eman door de ondergelopen fietsenstalling van het Jan van Egmond Lyceum. “We liggen natuurlijk vrij laag in Purmerend,” merkt ze op, terwijl het water in de kelder tot haar knieën reikt. Als oud-leerling weet ze dat de fietskelder vaker onder water staat. “Maar zo erg als nu heb ik het nog nooit meegemaakt."

Eman denkt dat ze belangrijke lessen kan geven aan haar leerlingen over de ondergelopen fietsenstalling "Dit heeft te maken met klimaatverandering; er vallen heftigere buien en dat kunnen we niet zo goed aan.”. Ze hoeven niet te vrezen voor een opruimklus met emmertjes. “Nee, dan blijven we scheppen en dat is niet de oplossing,” lacht Eman.

En Eman's lessen over waterbeheer waren al begonnen voor de kelder onder water stond. Onlangs is het naastgelegen Kooimanpark gerenoveerd om meer neerslag op te kunnen vangen. Eman en haar leerlingen hebben meegedacht over de herinrichting. “De renovatie van het park scheelt enorm, maar de kelder staat nog steeds blank”, aldus de aardrijkskundedocent.