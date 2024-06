Mijntje B. krijgt in hoger beroep alsnog bijna 18 jaar voor moord op Martin Griep

Het Hof ziet het als bewezen dat Mijntje B. haar echtgenoot, waarmee ze in scheiding lag, in koelen bloede heeft doodgeschoten. Volgens het Hof had Mijntje B. de moord al lange tijd voorbereid. De straf voor Mijntje B. was in het hoger beroep gelijk aan de eis. Maar er zijn vier maanden van de eis afgehaald omdat de redelijke termijn waarop het hoger beroep voor had moeten komen met veertien maanden is overschreden.

Medeplichtigheid

Huisvriend Marcus P. is volgens het arrest niet schuldig aan het medeplegen van moord, maar wel aan medeplichtigheid. Hij heeft Mijntje B. onder meer aan een pistool geholpen, na de moord hielp hij haar met het wegmaken van het wapen en de kleding die Mijntje B. tijdens de moord droeg.