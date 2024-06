Afgelast interview UvA-studenten met Ollongren komt er toch: woensdag op het Marineterrein

Room for Discussion is een discussieprogramma waarbij studenten van de UvA prominenten interviewen. Normaal gesproken vinden die interviews plaats op de UvA. Nu is dat dus voor de verandering het Marineterrein. "Om de veiligheid van het gesprek te garanderen", schrijft Room for Discussion in een verklaring.

Vorige maand was burgemeester Halsema te gast in Room for Discussion. Dat gesprek werd uit veiligheidsoverwegingen naar de Stopera verplaatst. Het interview, dat tot twee keer toe werd onderbroken, stond in het teken van de UvA-acties, waarbij activisten protesteerden tegen de banden die de UvA met Israëlische organisaties heeft, en het optreden van de politie daartegen.

Room for Discussion laat weten dat 'geopolitieke spanningen die nu voor studenten belangrijk zijn' ook vandaag aan bod komen. Daarnaast komt de Europese defensie-situatie, met het oog op Oekraïne, aan bod.