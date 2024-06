🔴 Live: het finishfeest van de Wandel4daagse Alkmaar

In totaal doen er 4.500 lopers mee en dat is weer meer dan vorig jaar. Afgelopen woensdag trapten zo'n 2.400 wandelaars hun vierdaagse af. Gisteren voegden zich daar nog eens ruim 1.600 wandelaars van de tweedaagse aan toe. Nieuw dit jaar is een tweedaagse op de eerste twee wandeldagen. Daar deden bijna 500 lopers aan mee.

De tocht bracht de wandelaars de afgelopen dagen onder meer naar Bergen, Heerhugowaard en Heiloo. Vandaag lopen ze via Geestmerambacht, Broek op Langedijk, Koedijk en Alkmaar Noord naar de finish op het Waagplein.