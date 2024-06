Strandvonder Marco maakt zich zorgen over bruinvissen die aanspoelen in Egmond

In de Noordzee zwemmen veel bruinvissen, in het Nederlandse deel zo'n 85.000. Jaarlijks spoelen er zo'n 600 bruinvissen aan in Nederland. Volgens strandvonder Marco Rijnders zijn de aangespoelde dieren in Egmond opvallend. Het zijn drie zeer jonge dieren, aangespoeld op één desbetreffende plek.

Over de doodsoorzaak is nog niks bekend. Maar Snijders, die samen met zijn collega's elke dag het strand schoonmaakt, heeft wel zijn vermoedens. "Het viel ons op dat het strand de laatste tijd erg vervuild is", vertelt hij. "Er ligt zo veel troep en stukken plastic, veel meer dan voorgaande jaren." Volgens hem heeft het te maken met het weer en de vele regen en wind de laatste weken.

Hij maakt zich met name zorgen om ballonnen die tijdens feestjes of bruiloften worden gebruikt. "Die ballonnen komen in de zee terecht en spoelen weer aan op het strand. De sliertjes lijken voor dieren, waaronder bruinvissen, op voedsel. Dat is natuurlijk funest voor die dieren. Het verteert niet en heeft ernstige gevolgen", legt hij uit.