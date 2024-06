Heerhugowaardse kermis ontaardt in vechtpartij en vernielingen: "Onacceptabel"

Voor de tweede keer in korte tijd is een Heerhugowaards evenement ontaard in een vechtpartij. Tijdens de laatste kermisdag, eergisteren, sloeg de feeststemming compleet om. Er ontstond in de avond een vechtpartij, jongeren staken zwaar vuurwerk af en politieagenten werden bekogeld met stenen en glas. Burgemeester Maarten Poorter heeft er geen goed woord voor over.