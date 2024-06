Studenten willen doorgaan met pro-Palestijns protest: "Totdat rectoren gaan luisteren"

Dat schrijven de studentenprotestorganisaties die demonstreren voor Palestina in een opiniestuk in Trouw, als antwoord op de open brief van de rectoren van de universiteiten in de krant. In die brief lieten de rectoren van onder andere de UvA en de VU weten niet de banden te verbreken met Israëlische instellingen.

"Wij zullen nooit banden met een heel land verbreken. Dit overwegen wij enkel als de Rijksoverheid ons dit dwingend oplegt of adviseert, zoals bij Rusland het geval was", zo schreven de rectoren. "Wij vinden het belangrijk kritische Israëlische wetenschappers niet te isoleren, net zo goed als wij er sterk aan hechten onze Palestijnse collega’s te steunen."

Niet eens met rectoren

De studentenorganisaties zijn het oneens met de standpunten van de universiteiten. "Deze discussie gaat niet om een puur academisch standpunt, het gaat over het beleid van onze universiteiten." Dat in plaats van de banden te verbreken, de universiteiten ethische commissies oprichten, gaat er bij de studenten niet in. "Wij, studenten uit de kampementen, bezettingen en demonstraties, blijven actievoeren totdat onze roep om rechtvaardigheid gehoord wordt."

Het stopzetten van de banden met Israël is een harde eis die door activisten de afgelopen weken op tafel is gelegd. Om hun punt duidelijk te maken, hielden ze onder meer protestacties met bekladdingen, werden walk-outs georganiseerd, tentenkampen bij de universiteiten opgezet, protestmarsen door de stad gelopen en bezettingsacties gehouden.