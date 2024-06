Van Hamburg naar Berlijn: NH volgt diehard-oranjefans John en Erica dwars door Duitsland

Als Nederland morgenmiddag om 15.00 uur aftrapt tegen Polen, zitten John en Erica er letterlijk met hun neus bovenop. "We zitten op de eerste rij", vertelt John als NH vlak voor vertrek op de koffie gaat. Hoewel ze komende maand vooral in Duitsland vertoeven, hebben ze hun voortuin rijkelijk versierd.

Her liefst bezoeken ze zo veel mogelijk wedstrijden en toernooien, maar de afgelopen jaren was er weinig reden om (ver) te reizen. In 2016 (EK in Frankrijk) en 2018 (WK in Rusland) kwalificeerde Oranje zich namelijk niet. Tijdens Euro 2020 (2021) was het Nederlands elftal er wél bij, maar dat toernooi werd verspreid over Europa (waaronder in Amsterdam) gespeeld.

Oranje wel, John en Erica niet naar Qatar

In december 2022 waren ze er graag bij geweest in Qatar, maar het budget sloot niet aan op de begroting. "We konden wel een appartement krijgen, maar dat zou 6.400 euro hebben gekost", vertelt Erica. "En dat moesten we dan verplicht een maand huren, ook als Oranje eerder zou worden uitgeschakeld."

Inclusief vliegtickets naar het Midden-Oosten, zou het WK-avontuur het stel in totaal zo'n 25.000 euro hebben gekost, rekent John voor. En dat hadden ze er niet voor over. "Nu gaan we met de trein naar Hamburg, dan kun je lekker ontspannen en een beetje op je telefoon zitten", vertelt hij.