Oorlogsveteraan Ap van Leeuwen blijft altijd in dienst

Bij thuiskomst bleek dat zowel hij, zijn vrouw als zijn kinderen weinig last hadden van zijn oorlogservaring. "Alleen durfde ik niet meer naast de weg te lopen. Als we in het bos in Heemstede gingen wandelen, dacht ik altijd 'niet van het pad af'." De angst om op een bermbom te stappen heeft nog lang aangehouden, precies zoals ook andere veteranen dat ervaarden.

'Dezelfde shit'

Hij vindt het fijn om elke maand een keer met een paar veteranen bij elkaar te komen. "Je begrijpt elkaar toch beter." In Heemstede zijn het ongeveer tien personen die elkaar regelmatig zien. Ze hebben gediend in Nieuw-Guinea, Libanon, Cambodja, Joegoslavië, Afghanistan en Iran. "Maar we hebben allemaal in dezelfde shit gezeten."

