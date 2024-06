Proost! Na vijf jaar ontkurken vijf vrienden voor het eerst hun eigen Schagense wijn

"De verkoopprijs voor een fles is 35 euro", aldus Nick. Koen vervolgt: "Dat is duurder dan wat je in de supermarkt ziet. Hier wordt natuurlijk alles met de hand gedaan en ja, we willen ook wel echt een mooi en exclusief product neerzetten." De opbrengst van de verkoop van de flessen wijn wordt volledig terug geïnvesteerd in Stichting Avendorp.

Rode wijn

Ondertussen zitten de mannen allesbehalve stil. Zo komt er in december een boek uit waarin te lezen en te zien is hoe de wijngaard zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, maar er is ook een rode wijn in aantocht. "Alleen moet die rode wijn nog tot en met december op hout rijpen. Dat is een langer proces", legt Koen uit.

Ook het werk op de wijngaard gaat door. "We hebben best een heftige vorst gehad, dus daardoor hebben we wel wat schade opgelopen. We zien nu al dat we waarschijnlijk wat minder opbrengst zullen gaan hebben. Dus we zullen wat extra liefde moeten gaan geven aan de plant, misschien met biologische middelen of landbemesting", vertelt Koen.

"Ja, het is eigenlijk best raar dat je nu pas met de eerste wijn klaar bent, maar je bent alweer volop bezig met de volgende oogst", aldus Nick, "Maar hier doe je het voor."