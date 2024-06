De eerste 'Amsterdammertjes' stonden op de Botermarkt

Amsterdammertjes

De Botermarkt was ook de plek waar de eerste Amsterdammertjes kwamen. Net als nu loopt er een weg rond het plein. Alleen waar nu auto's en fietsers rijden, reden toen de koetsen. Ook toen gaven de paaltjes aan waar gereden en waar gelopen mocht worden. En dat was nodig, want de Botermarkt was de plek van waar uit de koetsen vertrokken naar Utrecht via de Utrechtsestraat.

"Dit was een unieke plek", zegt Pierik. "Voor de rest was het niet de bedoeling dat je met je koets dwars door de hele stad reed. Dit was een plek die in de stad was, maar toch goed bereikbaar. In een deel van de panden rond het plein zaten stallen en wagenverhuurders."

De Utrechtsestraat is dan ook als één van de eerste straten gebouwd met de breedte van koetsen en wagen in gedachten. Hij was zo breed gemaakt dat je elkaar met twee koetsen kon passeren.

"In de middeleeuwse stad was dat ondenkbaar", vertelt Pierik. "Ze bouwden toen een stad om in te wonen en in te lopen. Dit is eigenlijk de eerste keer dat een stuk stad wordt aangelegd waar specifiek over het rijden nagedacht wordt. Dat leverde een nieuw soort stad op."

