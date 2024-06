Niet uit de Betuwe, maar uit déze gemeente komt 80 procent van ons fruit

Vruchtbare grond en gunstig klimaat

Maar waarom is juist het West-Friese landschap zo geschikt voor appel- en perenteelt? Annie en Jaap Balk bezitten in Blokker de Historische Tuin en weten veel over de geschiedenis. Een deel van de verklaring ligt in de vruchtbare grond.

Annie Balk: "In 1469 heeft Jan Heesjes hier de eerste fruitbomen gezet. En dat bleek het wonderwel heel goed te doen. Dat komt omdat het hier op een kreekrug ligt. Omdat het wat hoger ligt, gedijen de fruitbomen daar goed op. West-Friesland was de Betuwe van Noord-Holland."

Hard fruit

Volgens Erik Snoeck, die 16 hectare aan fruitbomen in Schellinkhout heeft, speelt ook het klimaat een gunstige rol. "We zitten hier een stabiel klimaat. In de zomer wordt het niet heel warm en in de winter niet extreem koud." Daarnaast is er altijd voldoende water beschikbaar in de regio.

Het klimaat is gunstig voor het bewaren van de appels en peren. "Het fruit is hier over het algemeen wat harder, waardoor het langer te bewaren is. Daardoor kunnen we het hele jaar door fruit leveren aan de supermarkten", klinkt Snoeck enthousiast.