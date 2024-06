Na strijd tegen flexwoningen keren Santpoorters zich nu tegen azc

Maar er waren ook andere praktische obstakels op die plek, die Renzo gisteren in het gemeentehuis meteen aan wethouder Smeets in herinnering bracht: "Er ligt bijvoorbeeld bekabeling onder het veld, waardoor er zelfs geen gebouw of parkeerplaats mocht komen. Dat weet ik door dat flexwoningen-traject." Dan kan een azc ook niet, lijkt hem.

Het leek nieuws voor de wethouder. "Het is nog helemaal niet zeker dát er een asielzoekerscentrum aan de Paramaribostraat komt", verweerde hij zich. "Het is nu een extra optie, die we gaan onderzoeken. Als blijkt dat het er toch niet kan, schakelen we naar De Elta en Handgraaf. Dan kunnen we ook tegen de provincie zeggen: het kon nergens anders."

Whatsappgroep explodeerde

Dat is nu weer precies waar Fokko Ringersma aan de andere kant van Santpoort voor vreest. Hij zit in het bestuur van de Stichting Samen Santpoort-Zuid, die veel kritiek heeft op hoe de gemeente de azc-kwestie tot nu heeft aangepakt. Ringersma: "Ik ben bang dat de gemeente deze optie naar voren schuift om te zeggen: zie je wel, het kan niet anders dan op De Elta of Handgraaf." Hij vindt eigenlijk alle drie de locaties ongeschikt voor een azc voor tweehonderd mensen.

Zoals gezegd: uiteindelijk ging het plan van de flexwoningen aan de Paramaribostraat niet door. Maar Renzo en Diane hebben nog wel een Whatsapp-groep met ruim honderdvijftig buren, die 'meteen explodeerde' toen duidelijk werd dat er nu een azc zou kunnen komen. Wat ook voor verontwaardiging zorgde: niet alle buren kregen afgelopen week een brief over een mogelijk nieuw asielzoekerscentrum.

Hoe de buurt er nu precies over denkt, kan Diane niet zeggen. Ze wil niet voor anderen spreken. "Het nieuws is zo heet van de naald, we hebben nog helemaal geen tijd gehad om het erover te hebben. Dat doen we volgende week."

De gemeente verwacht in oktober meer duidelijkheid te kunnen geven over de plek die zij het meest geschikt vindt voor een azc.