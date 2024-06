Zeshonderd Hilversummers werken aan meterslang mozaïekschilderij

Uiteindelijk komen alle zeshonderd schilderijtjes als een soort mozaïek bij elkaar, waarna ze samen één groot kunstwerk vormen. "Dat werk is dan zo'n 2,5 meter hoog en bijna 19 meter lang", vertelt Van Wijk.

Op dit mega-kunstwerk staan verschillende gebeurtenissen uit de geschiedenis van Hilversum. Welke dat precies zijn, weet alleen Van Wijk. Al lijken sommige schilderijtjes al wel wat hints te geven. Zo lijkt één paneeltje de dorpsbrand van 1766 af te beelden en op een ander is waarschijnlijk een stuk hei te zien is.

Afspiegeling van de samenleving

Van Wijk heeft geprobeerd om mensen vanuit alle hoeken uit de Hilversumse samenleving mee te laten doen aan het project. "Ik denk dat daardoor een mooie afspiegeling wordt van mensen die in Hilversum wonen en werken", legt ze uit.

De verschillen tussen mensen wil ze tijdens het schilderen wegnemen door iedereen een wit schort te laten dragen. "Zo is iedereen gelijk. En dat is ook symbolisch voor het project. Pas als alles af is, zie je wat je betekenis is."

Het initiatief is populair: alle plekjes zitten nu vol. "Iedereen die zich nu aanmeldt, komt dus op een wachtlijst te staan, voor als er nog iets vrijkomt", vertelt Van Wijk.

Op zaterdag 28 december staat de onthulling van het kunstwerk in de Vituskerk gepland.

Monique van Wijk vertelde eerder al in het radioprogramma De Lunchclub over het schilderij. Luister het gesprek terug via deze link.