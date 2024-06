Niets staat komst van islamitische school naar Huizen meer in de weg

Vorig jaar juni klopte Stichting Noor aan bij de gemeente Huizen met het verzoek een islamitische school te beginnen. Volgens de initiatiefnemer is er behoefte aan een tweede school van Noor in het Gooi. Basisschool Ayoub in Hilversum telt heel veel leerlingen en onderzoek zou hebben uitgewezen dat er zeker vanuit veel interesse is voor een islamitische basisschool.

VOG's checken

Overigens was het niet aan de gemeente Huizen om ja of nee te zeggen het verzoek van de stichting. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Inspectie van Onderwijs buigen zich over dergelijke initiatieven. Zij kijken onder meer naar beschrijving van de stichting hoe zij aan de wettelijke eisen gaat voldoen, het kunnen aantonen van voldoende belangstelling en naar de verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) van de bestuurders en leden van het intern toezicht.

Boom meldt dat de gemeente nu verder in gesprek gaat met het schoolbestuur van Noor om zo een beter beeld te krijgen van de huisvestingsbehoefte per augustus volgend jaar. Tevens zullen de twee afspraken maken over de door het schoolbestuur te nemen stappen hoe ze onderwijs in Huizen moeten organiseren.

Startbedrag

"Ook ontvangt Stichting Noor mettertijd een startbedrag voor de inrichting van klaslokalen en het aanschaffen van lesmaterialen", meldt Boom verder nog in zijn schrijven. En dan wordt er nog meer gepraat, want de gemeente, Noor gaan tevens met de directie van Elan Primair om de tafel zitten om samen in beeld te brengen welke mogelijkheden en aandachtspunten er zijn met betrekking tot de tijdelijke huisvesting van De Robijn in het schoolgebouw aan de Oud Bussummerweg.