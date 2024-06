Gerard (71) moet 8 jaar cel in voor doden van zijn vrouw Lia na ontdekken van affaire

Hij greep Lia bij de keel en wurgde haar. Toen het was gebeurd en Gerard zich realiseerde wat hij had gedaan, deed hij een zelfmoordpoging. Op de telefoon van Gerard is een afscheidsbrief gevonden, waarin hij zegt dat hij afscheid neemt van iedereen en het slachtoffer met zich meeneemt. De volgende ochtend werd hij - zwaargewond - gevonden door zijn dochter. "Toen dacht ik er niet over na, maar dit had ik nooit mogen doen."

Lia's familie was woest op hun zwager, gaven ze aan, maar zijn dochter vertelde niet goed te weten wat ze moest voelen. "Hoewel mijn vader nog leeft, ben ik toch in één klap mijn beide ouders kwijtgeraakt en mijn dochter haar opa en oma. Ik zie dat mijn vader worstelt en veel spijt heeft. Zelf zit ik in een tweestrijd. De daad keur ik af, maar hij is ook mijn vader."

Doodslag

Uit de bekentenis van Gerard R., het proces-verbaal van de politie en het rapport van de forensisch patholoog maakte de rechtbank op dat doodslag bewezen kan worden. De rechtbank oordeelde dat de daad niet met voorbedachte rade is verricht, omdat het niet bewezen kan worden of de verdachte de afscheidsbrief vóór het doden van zijn vrouw schreef. De verdachte is dan ook vrijgesproken van moord.