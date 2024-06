Wéér wietkwekerij ontdekt in loods Zwaanshoek: eerder opgepakte vrouw (33) opnieuw vast

Net als vorig jaar kwam de politie de wietkwekerij aan de Bennebroekerweg op het spoor na een tip van Liander, schrijft de politie. De lampen die werden gebruikt om de circa 1000 planten te laten groeien, verbruikten zoveel stroom dat de energieleverancier het vermoeden kreeg dat er illegale activiteiten plaatsvonden. Die stroom werd illegaal afgetapt in een woning naast de loods.

Spanningsproblemen

Dat was vorig jaar ook het geval. Nadat er een plantage van zo'n 200 planten was ontmanteld én meerdere plantages in opbouw onbruikbaar waren gemaakt, stelde een woordvoerder van Liander dat de activiteiten een risico voor de stroomvoorziening vormden. Als alle plantages in bedrijf waren geweest, waren mogelijk alle huishoudens in het dorp zonder stroom komen te zitten.

"Ik weet niet precies hoeveel huishoudens Zwaanshoek telt, maar de plantages zouden een hoeveelheid stroom kunnen vragen waar het net niet op berekend is", zei de woordvoerder van Liander tegen NH. "Dat kan dan spanningsproblemen opleveren, in de straat of voor meerdere straten."