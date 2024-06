Fietskelder middelbare school in Purmerend staat al week onder water

Maarten Arlman is hoofd Huisvesting bij de Purmerendse Scholengroep (PSG). Hij volgt de situatie op de voet. "Het valt op dat het telkens in het voorjaar de kop op steekt", vertelt Arlman aan RTV Purmerend. "Het gaat met name om grondwater."

Wie vaker in de buurt van het Jan van Egmond Lyceum is geweest, weet dat er geregeld problemen zijn met wateroverlast. Niet alleen stroomt de fietskelder ieder jaar onder, ook het nabijgelegen Kooimanpark kampte lange tijd met de overlast. "Daar stond het park vroeger echt bekend om", vertelt een docent. Ook na de officiële heropening, zou het water tot problemen leiden. "De eerste dagen na de opening ging het goed, maar inmiddels staat er weer geregeld een laagje water."

Onderzoek

Arlman ziet niet meteen een verband met het Kooimanpark, maar laat wel weten dat er een onderzoek gaat komen in samenwerking met de gemeente Purmerend en het waterschap. "De exacte oorzaak is ingewikkeld aan te geven. Het lijkt te komen door veel regenwater, in combinatie met grond- en oppervlaktewater problemen en mogelijk verstoppingen in de afvoer- en rioleringsbuizen."

De PSG verwacht dat de fietskelder na het weekend weer begaanbaar is.