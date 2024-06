Meerdere gewonden en grote ravage na botsing op Hoofddorps kruispunt

Omdat een van de slachtoffers bekneld zou hebben gezeten, werd ook de brandweer opgeroepen. Het is niet duidelijk of die daadwerkelijk in actie is gekomen. Een opgeroepen traumahelikopter werd in ieder geval kort voor de landing geannuleerd, zegt de fotograaf die snel na het ongeluk ter plaatse was.

Onderzoek

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren, en zal de chauffeurs op alcohol- en drugsgebruik controleren.