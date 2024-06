Mysterieuze gijzeling: wat heeft er zich afgespeeld in vervallen Larense villa?

Een oplettende voorbijganger belde dinsdag de politie nadat hij een verdwaalde man langs de snelweg zag lopen. Hij zou urenlang zijn gegijzeld en mishandeld in een vervallen huis, iets verderop aan de Rijksweg Oost in Laren.

De politie rukte massaal uit naar de villa, die al enige tijd zou zijn bewoond door krakers. Daar arresteerde de politie twee verdachten op verdenking van gijzeling en mishandeling. Een andere verdachte werd in de buurt aangehouden. Ook werden er vier honden meegenomen.

Italiaanse krakers

Over de toestand van het slachtoffer kan de politie op dit moment nog niets zeggen. Ook wil de politie niets zeggen over de relatie van de verdachten met het huis. Of de verdachten de bewoners van het huis zijn, blijft vooralsnog onduidelijk. De bewoners zouden krakers zijn, die in maart een ander huis aan de Franslangeveldlaan in Laren hebben geraakt. Zij zouden volgens buurtbewoners daar deel uitmaken van een krakerscollectief.