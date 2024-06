Gemeente wil regels versoepelen voor het verduurzamen van monumenten

Bovendien wil het stadsbestuur hiermee bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Zo moeten 123.000 huizen extra isolatie krijgen, inclusief monumenten - vóór 2030. Vanaf dit jaar al zal het niet meer nodig zijn om een vergunning aan te vragen voor het vervangen van enkelglas door dun isolerend glas.

Ook wordt het vanaf 2025 mogelijk om op alle daken van monumenten en panden in beschermde stadsgezichten, zonnepanelen te leggen of luchtwarmtepompen te plaatsen. De gemeente schrijft dat sommige ingrepen hierbij vergunningvrij worden en voor andere ingrepen worden 'duidelijke' regels opgesteld.

Datzelfde jaar moet ook de isolatie van ramen, gevel, of dak vergunningsvrij worden óf mogelijk via een vereenvoudigde vergunningprocedure. "Bijvoorbeeld door het gebruik van uitvoeringsstandaarden en

voorbeeldregels."

Niet zonder regels

De wethouders benadrukken wel meteen dat de versoepeling niet betekent dat alle regels dan zomaar verdwijnen. "We zetten in op minder regels, snellere procedures en meer begeleiding voor eigenaren, maar altijd met respect voor de cultuurhistorische waarde van deze gebouwen.”

Een mogelijke belemmering is wel dat de gemeente niet in haar eentje kan bepalen wat wel of niet mag gebeuren met rijksmonumenten. Zo heeft de rijksoverheid bepaald dat voor het plaatsen van zonnepanelen in een beschermd rijksstadsgezicht nog een vergunning nodig is. Na de zomer volgt een plan van aanpak waarin ook dit soort beleidsmatige aanpassingen aan bod komen.