Dorpenverslindende Waterwolf ligt nu vredig langs de Drie Merenweg: 'Even wennen'

"Zes meter hoog en twintig meter breed, dus dat is écht heel groot", zegt Paul Abspoel van de Klankbordgroep Beeldende Kunst Openbare Ruimte van de gemeente Haarlemmermeer. "Maar toch is 'ie in dit landschap niet té groot."

De Drie Merenweg is een symbolische locatie. Nadat in de zestiende eeuw drie meren in de regio na veenafgravingen waren samengeklonterd tot het dorpenverslindende Haarlemmermeer, kreeg die waterpartij de bijnaam Waterwolf.