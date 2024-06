Op de stoel van de bondscoach: Rik Klement van 's-Graveland

"Als ik naar voetbalwedstrijden kijk, dan zit ik vooral als een trainer voor de tv. Met een analytische blik. Dat is soms vervelend en van andere kant ook wel weer leuk eigenlijk. Ik ben dan vooral benieuwd hoe een team zich presenteert. Wat is hun plan A en is er wellicht ook een plan B."

Geen afmaker

"Op dit moment mis ik bij Nederland een echte afmaker van wereldklasse. Sinds Ruud van Nistelrooij ontbreekt het aan een absolute topspits. De laatste jaren stonden er vooral aanvallers in de punt van de aanval, die zich lieten uitzakken. Zelf zie ik liever een spits die echt de diepte bespeeld."

Wel staat de zwervende spits Memphis Depay in basis bij Klement. Naast Virgil van Dijk staat Nathan Aké in het centrum van de verdediging en niet Matthijs de Ligt. "Met Aké heb je meer snelheid." En als het aan Klement ligt laat hij Oranje opereren in een 4-3-3 systeem. "Dat vind ik de beste veldbezitting."

Zie hieronder de basiself van Rik Klement.