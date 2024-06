Amsterdam kleurt al een beetje oranje: "Wel weer zin in een voetbalfeest"

Voetbal kijken in de kroeg, een betere combinatie is er voor veel voetbalfans niet. Dat speelt café-eigenaar Dennis Kaandorp maar al te graag op in. Naast een gigabinnenscherm en een paar tv-schermen buiten krijgt zijn tent in De Pijp een oranje gloed deze aankomende weken.

"De buren kwamen er eigenlijk mee van kom op Den, we moeten wel even wat leuks doen. En zo kwam ik met de vlaggetjes", vertelt Kaandorp. "We hebben dit EK echt even nodig. Amsterdam heeft wel weer zin in een voetbalfeest."