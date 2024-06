Pascal Jansen tekent bij recordkampioen in Hongarije

Jansen werd in januari ontslagen na een moeizame overwinning in de KNVB-beker tegen Quick Boys. Sinds december 2020 stond Jansen aan het roer in Alkmaar. Daarvoor was hij assistent onder Arne Slot bij AZ.

Sinds zijn ontslag bij AZ zat de Zaankanter zonder club. Ferencváros werd afgelopen seizoen voor de 35e keer kampioen van Hongarije en speelt komend seizoen voorronde Champions League.