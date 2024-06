Van bureau naar boer: Harold maakt carrièreswitch

Een kwart eeuw lang buffelde Harold Kralt zich een slag in de rondte in de financiële sector. Maar het idee dat hij dit tot zijn pensioen zou moeten doen, bezorgde hem nachtmerries. In zijn vrije tijd was hij al lid bij een Herenboeren-locatie bij hem in de buurt en dat zette hem aan het denken. Fulltime-boer worden, daar lag zijn toekomst.

Boerin Isabel Duinisveld hielp hem met het maken van deze stap. "Zij inspireerde mij enorm met haar gedrevenheid en vroeg of een opleiding aan het Warmonderhof niets voor mij zou zijn." Na overleg met zijn partner en een hoop wikken en wegen, besloot Harold ervoor te gaan. "Ik heb twee jaar lang deeltijds de opleiding tot duurzame boer gevolgd. Het voelde meteen goed."

Zijn eerste week als boer op het Herenboeren Rorik in Beverwijk zit er inmiddels op. "Ik sta hier als een gelukkiger mens. Elke dag ga ik met een glimlach naar mijn werk." Harold woont in Leiden, maar rijdt met alle plezier elke dag ruim een half uur naar Beverwijk. "Daar heb ik het zeker voor over. Zolang ik duurzaam kan telen, ben ik het gelukkigst."