Hoe oranje zijn de Noord-Hollandse Oranjestraten?

Oranjestraat IJmuiden

In de zijstraatjes wapperen hier en daar oranje vlaggetjes, maar in de Oranjestraat zelf valt nog weinig oranje te bespeuren. Toch leeft het EK hier zeker. "Hier zie je niets, maar dat komt omdat wij een achterplaats hebben. Die wordt dan helemaal versierd."

Komende zondag verwachten de inwoners van deze Oranjestraat een hoop gekte. Want deze straat wordt gedeeld met de tegenstander van aankomende zondag. "Weet je, dat is de Poolse kant, en dit is de Nederlandse kant," wijst een bewoner vanaf zijn balkon. "Bij een doelpunt van Nederland hoor je geschreeuw, maar ook bij een doelpunt van Polen."

Oranjestraat Haarlem

In de Haarlemse Oranjestraat hebben sommigen wat meer moeite gedaan. De iconische oranje vlaggetjes hangen kriskras door een klein gedeelte van deze lange straat. Maar niet iedereen doet mee: "Bij mij leeft het oranjegevoel nog helemaal niet," vertelt een bewoonster. Dat betekent echter niet dat het niet alsnog kan komen: "Misschien dat ik later wel ga kijken, soms groei je er nog in," voegt ze eraan toe.

Een andere bewoner is wat enthousiaster en gaat het EK goed volgen. Hij voelt zich niet direct verantwoordelijk als bewoner van de Oranjestraat, maar verwacht dat zijn buren, Big en Ruud, misschien nog iets gaan doen: "Ik zal even bij ze langsgaan." De straat in Haarlem lijkt dus nog potentie te hebben.

Oranjestraat Zandvoort

De straat in Zandvoort is klein. Naast een supermarkt en een parkeergarage staan er nog enkele huizen, allemaal zonder oranje versieringen. De kans op een metamorfose voor zondag lijkt klein, volgens één van de bewoners.

Oranjestraat Hoofddorp

Ook in Hoofddorp is er nog weinig uiterlijk vertoon. "Helaas versieren wij dit nooit gezamenlijk", zegt een bewoner. Gaan ze hier nog verandering in brengen? "Ik kan dat op mij nemen, misschien rond zondag."

Naast de Oranjestraat ligt het Oranjeplein. Bewoners zullen daar zondag samen de wedstrijd kijken. "We willen het plein nog versieren, het is hier nog wat kaal. Maar daar gaan we verandering in brengen." En gaat het Nederlands elftal zondag winnen? "Twee - nul", antwoordt het buurjongetje.