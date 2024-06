Huizen gaat deze winter definitief weer vluchtelingen opvangen op hotelschip

Het hotelschip keert komend najaar voor het vierde jaar op rij terug. De opvang opent tussen oktober en april. Huizen wil daarmee een bijdrage leveren aan het opvangen van vluchtelingen.

Vorig jaar klopte het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan bij de gemeente of Huizen de volgende drie jaar asielzoekers wil opvangen in de Werkhaven. Dat wil Huizen in principe wel, maar na het vertrek van de boot - of zoals laatste keer boten - wil de politiek eerst goed evalueren voordat er weer een 'ja' klinkt. Tot nu toe is het naar ieders tevredenheid verlopen, waardoor ook komende winter weer ruimte is voor de vluchtelingen.

Voorbereidingen

Voor het hotelschip komende winter weer aanmeert, moet er nog wel wat gebeuren. Er wordt nog flink overlegd met het COA en enkele andere samenwerkende partijen.

De omwonenden en ondernemers rondom de haven zijn per brief op de hoogte gesteld van het nieuwe besluit. Ze kunnen deze keer weer plaats nemen in een klankbordgroep. Onder wisselend voorzitterschap van burgemeester Niek Meijer en wethouder Karin van Werven (asielopvang) is deze groep weer betrokken bij de opvang van de vluchtelingen.