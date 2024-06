Zakken voor plastic afval in Enkhuizen straks verleden tijd, oranje bakken blijven

De gemeenteraad van Enkhuizen stemde in 2021 in met een nieuw beleid om het afval beter te scheiden. Hierbij wordt het plastic afval met aparte zakken opgehaald in de binnenstad. En bij een ander deel van de stad wordt het plastic in containers bij de inwoners thuis opgehaald.

Vooral in de binnenstad zorgen de zakken voor problemen en verontwaardiging bij de inwoners. Zo zegt een woordvoerder van de gemeente dat de zakken door vogels en ongedierte worden opengescheurd. Dit zorgt niet alleen voor vervuiling op straat, maar ook in de omliggende grachten. Ook worden zakken niet altijd meegenomen tijdens de ophaaldagen. "Daarom was er de wens om dit anders te organiseren", aldus een woordvoerder.

Oranje bakken voor plastic afval blijven

Volgens de gemeente is het vanwege ruimtegebrek niet mogelijk om naast de ondergrondse containers voor restafval een aparte container voor plastic, blik en drinkpakken te plaatsen. Daarom komen er nieuwe afvalcontainers en wordt er een zogeheten ‘nascheiding’ toegepast. Hierbij zal afvalverwerker HVC ervoor zorgen dat een machine het juiste afval sorteert. Inwoners die hier gebruik van maken moeten er op letten om groente-, fruit- en tuinafval en etensresten te scheiden.

"Het is belangrijk dit te blijven doen", aldus de gemeente. "Inwoners die een oranje bak voor het afval hebben, kunnen die behouden. Er is op dit moment géén sprake van dat de huis-aan-huis bakken en daarmee ook de oranje bak voor plastic, blik en drinkpakken in Enkhuizen verdwijnt."

De gemeente stelt dat de werkwijze voor het afvalbeleid niet wordt teruggedraaid, vergeleken met het eerdere beleid, maar juist wordt geoptimaliseerd. "Wij hebben veel positieve reacties ontvangen van inwoners die blij zijn dat de zakken verdwijnen uit het straatbeeld."