Bijzondere plekken ontdekken tijdens Dag van de Architectuur

Liefhebbers van architectuur komen zaterdag in Schalkwijk behoorlijk aan hun trekken. Zo is de daktuin van het nieuwe woongebouw Factory te bezoeken. Dat is het voormalige Fluor-pand, waar de Belastingdienst een groot kantoor had.

Het Surinamepad, Antillenpad en Jamaicaplantsoen stonden destijds vol kantoren en geparkeerde auto's. Nu is het een mini-stad tussen de bomen geworden. In die stad tussen de bomen worden zaterdag meerdere rondleidingen gegeven.

Volgens Gabriël Verheggen gaat Schalkwijk er echt op vooruit. "Het is een kwestie van goed omgaan met de openbare ruimte. Het wordt echt een mooi gebied, met veel groen. Dat moet nog groeien, ik ben benieuwd hoe het er over vijf jaar uitziet."

Trappenhuis V&D

Ook buiten Schalkwijk is er genoeg te zien. Zo kunnen Haarlemmers nog een laatste blik werpen op de monumentale trappen met de iconische ramen van het pand waar vroeger V&D zat. Het gebouw aan het Verwulft gaat op de schop: er komen woningen, horeca, kantoren, winkels en een fietsenstalling.

"Dat gebouw is zo iconisch voor Haarlem", mijmert Verheggen. "Daar gaat straks echt veel gebeuren en dat gaat heel Haarlem merken. Maar die prachtige ramen blijven ongetwijfeld, hoor."

In De Koepel aan de Harmenjansweg is een uitgebreide presentatie van de geschiedenis van de voormalige gevangenis, die nu onderwijs, horeca, kantoren en een bioscoop huisvest. Even verderop in de straat zijn rondleidingen door de vernieuwde Oerkap, het stadsstrand van Haarlem.

Lezingen en workshops

Op zondag 16 juni staat het ABC Architectuurcentrum aan het Groot Heiligland zelf centraal. Er zijn twee workshops over het gebruik van AI in de architectuur. Daarbij wordt het opnieuw inrichten van het Stationsplein in Haarlem als voorbeeld genomen.

Verheggen: "Dat plein is niet de favoriete plek van architectuurliefhebbers. Het station is prachtig. Maar het plein vraagt absoluut om verbetering. AI kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe plannen. Je kunt met die technieken beter laten zien wat de consequenties van bepaalde keuzes zijn. Dan kun je ook beter in gesprek met omwonenden, bijvoorbeeld."

Voor een aantal rondleidingen en workshops is het verplicht om vooraf aan te melden. Een volledig overzicht van het programma van de Dag van de Architectuur is te vinden bij ABC Architectuurcentrum.