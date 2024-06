De Ceuvel mag langer in Noord blijven

"We hadden daarvoor een hele campagne voorbereid", zegt oprichter Toon Maassen. "Zaterdag zou er dus een protest zijn, later in de maand zouden we een mars organiseren."

Maar die plannen kunnen dus weer ingepakt worden. De gemeente laat weten dat de herontwikkeling van het gebied, waar woningen moeten komen en een fietspad wordt aangelegd, vertraging heeft opgelopen. "Na die twee jaar zit de tijd er wel echt op", aldus een woordvoerder van wethouder Reinier van Dantzig.

Bouwplannen

Eigenlijk moest De Ceuvel, waar ook café De Ceuvel bij hoort, op 1 februari 2025 het veld ruimen. De gemeente wil woningen bouwen op het voormalige scheepswerf aan het Johan van Hasseltkanaal. De Ceuvel zit sinds 2014 op die plek, nadat bedenkers in 2012 een prijsvraag van de gemeente over een tijdelijke invulling van het gebied wonnen.

Dat ze niet voor altijd op de plek kunnen blijven, wisten ze dus toen ze er aan begonnen, maar inmiddels willen ze niet meer weg. Want, zo stellen ze, De Ceuvel is in die tien jaar uitgegroeid tot een belangrijke plek in de stad. "Het is zo'n groot succes geworden", verklaart Maassen.

"En De Ceuvel is zo'n rafelrandje waarvan er steeds minder zijn in Amsterdam. Een plek die niet aangeharkt is. Het is een café, een circulair kantoorpark, een cultureel podium en - tijdens corona - een opvangplek voor vluchtelingen. Er werken meer dan 100 vrijwilligers aan mee en er komen 100.000 bezoekers per jaar op af."

50 jaar blijven

Daarmee kunnen ze twee jaar langer doorgaan, maar de leden van De Ceuvel (een vereniging) willen veel langer blijven. Het liefst zien ze het huurcontract met zo'n 50 jaar verlengd worden. De gemeente heeft al laten weten dat er in de plannen ook ruimte is voor een nieuwe culturele broedplaats. De oprichters van De Ceuvel hopen dat zij dat mogen invullen.

Een woordvoerder van de wethouder laat weten dat er officieel nog een besluit moet worden genomen. De verwachting is dat dat binnen twee weken gebeuren.