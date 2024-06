Telstar-verdediger Thomas Oude Kotte volgt Jay Kruiver naar Roda JC

Telstar had de 28-jarige Oude Kotte graag behouden, maar de voetballer liet de club weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. De geboren Apeldoorner was de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde in Velsen-Zuid. Hij speelde 64 competitiewedstrijden voor de Witte Leeuwen en maakte één doelpunt. Eerder speelde hij voor Vitesse, Excelsior en het Deense Vendsyssel.