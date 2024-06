Dick (57) herbeleeft zelfmoordpoging door beeld op Hoofddorps plein: "Blij dat ik nog leef"

Kunstwerk Stille Strijd is een kolossaal beeld van een zittende jongen met een gele jas aan, die met zijn capuchon over zijn hoofd en zijn hoofd tussen zijn knieën zit. "Ik werd geraakt", vertelt Dick over het moment waarop hij het beeld zag. Het is inmiddels twaalf jaar geleden dat hij na een mislukte zelfmoordpoging wakker werd in het ziekenhuis.

Dick had kort daarvoor zijn ouders verloren, was net gescheiden, zat diep in de schulden en had geen dak boven zijn hoofd. Op financiële hulp kon hij als voormalig zelfstandig ondernemer niet rekenen. Soms had hij wel negentien sollicitaties in de week. "Niemand nam me aan, terwijl je overal hoorde dat er handentekort was."