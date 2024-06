Geen lange wachtlijsten meer bij IJmondse woonzorglocaties, en dat baart zorgen

Het mantra van de overheid is thuis wonen zo lang als het kan. Dit beleid lijkt echter behoorlijk door te slaan. De gang naar een woonzorglocatie lijkt langer en vaker uitgesteld te worden. Ellen Barteling, manager bij de woonzorglocaties Elsanta en Waterrijck legt uit: “Wij staan er ook van te kijken, maar het klopt inderdaad dat wij geen lange wachtlijsten meer hebben. We hebben op dit moment zelfs drie appartementen die tussen twee bewoners in even vrij staan in Elsanta in Beverwijk en Waterrijck in Heemskerk.”