Wieringers zitten klaar voor Oranje met 'hun' Donyell Malen: "Hij begon op klompen"

Sietzo IJzer, oud-trainer van V.V. Succes in Hippolytushoef en inmiddels 92 jaar oud, zit aan de keukentafel. Hij bladert door een boek over de 100-jarige geschiedenis van de club. Zelf staat hij bekend als de 'ontdekker' van Donyell Malen. Hij blijft bescheiden maar kan zich de pupil Malen goed herinneren.

"Hij was een jaar of vijf toen hij regelmatig bij onze club V.V. Succes, kwam kijken met zijn opa. Ik heb hem gelijk een balletje toegeworpen. Ze moeten leren om niet bang te zijn voor de bal. Je kon meteen zien dat hij talent had. Hij was heel erg snel en ging iedereen voorbij. De bal keurig aan de voet. Ik heb toen gezegd dat hij naar Hollandia moest gaan omdat daar wel eens scouts van Ajax kwamen"

Even verderop in Hippolytushoef woont Marian, de oma van Donyell Malen. Als klein kereltje kwam de voetballer veel over de vloer bij zijn opa en oma, die toen nog in Westerland woonden. "Hij was altijd bezig met de bal. Ik heb wat met hem gestaan daar in de achtertuin. En mijn man, Joop was ook altijd met hem in de weer. Later toen hij naar Hollandia ging, bracht opa hem altijd naar de club. Hij sprong er daar ook meteen al bovenuit. En toen kwam de brief van Ajax in de brievenbus", vertelt zijn oma Marian.

Kantine

De wedstrijd van Oranje vanmiddag zal in ieder geval zorgen voor een volle kantine bij V.V. Succes. De band met Donyell Malen is nooit verdwenen. Aan de muur hangt één van de Oranjeshirts van de international. De club verwacht een mooie opkomst waarbij natuurlijk extra gejuicht zal worden als hun icoon een doelpunt maakt.