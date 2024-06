Zon en emoties op Wandel4daagse: "Mijn vader is in gedachten bij mij"

Twee jaar geleden liep Mirella Dingjan de Wandel4daagse nog samen met haar vader. "Hij is ongeneeslijk ziek dus dat gaat helaas niet meer. In het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam krijgt hij immuuntherapie."

Om hem te helpen wil Mirella zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. "Dankzij het Antoni van Leeuwenhoek hebben wij weer hoop en lichtpuntjes gekregen. In gedachten is mijn vader deze Wandel4daagse zeker bij mij."