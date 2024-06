Vraag exploitanten het hemd van het lijf en duik met speurtocht in Alkmaars seksstraatje

Als een sekswerker toch in nood blijkt te zitten, staan de exploitanten in nauw contact met de politie, verklaart Demelza. "Als we ook maar vermoeden dat een vrouw mogelijk wordt uitgebuit, gaan we met haar in gesprek en melden we het bij de politie. De gemeente heeft ook een speciaal handhavingsteam tegen illegale prostitutie. Daar hebben we een direct lijntje mee, want je moet snel handelen in zo'n situatie."

Gevoelig

Hoe je het ook wendt of keert; prostitutie blijft een gevoelig onderwerp. Door tijdens de open dag het gesprek aan te gaan, hoopt Jeffrey dat mensen meer begrip voor sekswerk krijgen. "Het blijft een omstreden beroep, maar we hopen als straat een aantal clichés te ontkrachten. De Achterdam is uiteindelijk ook gewoon een bedrijf. We zijn een schone en veilige straat en dat willen we graag laten zien."