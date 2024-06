Klokkenmaker Henk heeft een wachtlijst tot februari

Het lijkt bijna op een museum. Overal waar je kijkt zie je de meest bijzondere, en vaak ook oude klokken hangen in de winkel van Henk. Velen zijn er voor reparatie, maar er zijn er ook een aantal van Henk zelf. Het is z'n werk, maar misschien nog wel meer z'n hobby.

Begon die obsessie voor klokken dan ook al op jonge leeftijd? "Nee, ik ben opgegroeid tussen vrouwen. Dus ik had als enige man in huis een eigen kamer. En in mijn eigen kamer zat ik altijd te prutselen, zo noemde ik dat altijd", vertelt Henk. Het 'prutselen' bleek de basis te zijn voor zijn studiekeuze: de Horlogemakersvakschool in Hoorn.

Na wat jaren bij een juwelier te hebben gewerkt, begint Henk in 1986 voor zichzelf als klokkenmaker. In al die jaren heeft hij bijzondere klokken mogen repareren. Klokken met emotionele waarde, maar ook klokken met een flink prijskaartje en uurwerken die al een paar eeuwen oud zijn. En ook in deze tijd, waar een klassieke klok bij veel huishoudens plaats heeft gemaakt voor een elektrische, vliegen de reparatieverzoeken Henk nog om de oren.

