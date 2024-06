Gratis supermarkt in de Czaar Peterstraat in geldproblemen: "40.000 euro nodig"

Per week komen er zo'n 250 tot 300 mensen gratis boodschappen doen. Toch is het de vraag voor hoe lang men dat nog kan blijven doen. De omgekeerde winkel heeft namelijk geldproblemen. "Wij kunnen de vaste lasten niet meer betalen. Daarmee kunnen we ook straks de winkel niet meer staande houden. We hebben uitgerekend dat we 40.000 euro nodig hebben om open te blijven."

Geen structurele hulp

Verheul vertelt positieve feedback te krijgen van mensen die gebruik maken van de winkel. Desondanks haalde dat, mogelijk nieuwe sponsors, niet over de streep. "Ik ben bang dat wij niet goed genoeg hebben kunnen laten zien dat ons concept impact maakt. We hebben de afgelopen twee jaar laten zien dat we honderden mensen hebben geholpen maar dat blijk niet voldoende voor bedrijven om structureel te helpen", aldus Verheul.