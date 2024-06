Geklungel in de polder: brug mag blijven, maar wordt afgesloten

Maar een brug waar niet overgestoken wordt, is dat nog wel een brug? "De functie van de brug vervalt door dit besluit", zegt Liefting. En zo lijkt het erop dat er eigenlijk geen reden is om de brug nog te gebruiken. "Het is domper."

Geen veilige oversteek

De gemeente Alkmaar verklaart dat op verzoek van de provincie de oversteek onmogelijk gemaakt moest worden. "Er is geen veilige oversteek mogelijk op dit moment, dat vinden wij jammer. Gezien de veiligheidssituatie kunnen wij geen andere beslissing nemen dan de brug af te sluiten", legt Sandra Notten, persvoorlichter gemeente Alkmaar, uit.

"We hechten eraan het bruggetje te behouden omdat de bewoners hebben aangegeven deze brug te zien als karakteristiek. De bewoners zouden ook graag zien dat de brug open blijft om een rondje te kunnen lopen en dus de N243 over te steken. Echter is dat zonder veilige oversteek niet verantwoord", zegt Notten.

Ondanks dat de brug straks geen brug meer is, is Liefting blij dat het bruggetje toch blijft. "Het is toch wel echt een belangrijk onderdeel voor de inwoners van Stompetoren. En daarnaast heeft het bruggetje ook iets historisch, vandaar dat we ondanks dit vervelende besluit wel blij zijn dat het bruggetje niet helemaal wordt weggehaald."