Haarlems Houtfestival trotseert financiële uitdagingen

Leijten kijkt vanzelfsprekend uit naar het Houtfestival in de Haarlemmerhout, dat sinds 1985 een begrip is in Haarlem. "Ik ben al jarenlang een grote fan van het festival en sinds vier jaar ben ik de voorzitter van de organisatie."

Het valt niet mee om het Houtfestival ieder jaar financieel weer rond te krijgen, vertelt Leijten. "Dat is ingewikkeld. We zijn goed in het aanvragen van subsidies, waar dat maar kan. Maar het blijft echt lastig. De gemeente is ons goedgezind, maar we weten ook dat dat niet eindeloos zo kan blijven. We hopen dat het nieuwe evenementenbeleid waar de gemeente aan werkt goed voor ons uitpakt. Het festival is echt een gerenommeerd ankerpunt in de stad."

Gratis is niet goedkoop

De kosten blijven stijgen en inkomsten uit kaartverkoop zijn er niet. "We zijn uit principe een gratis toegankelijk festival voor iedereen. Maar gratis is niet goedkoop. De komst van het nieuwe kabinet hangt ook als een schaduw over ons heen. Als de btw omhoog gaat, stijgen onze kosten enorm", legt de voorzitter uit.