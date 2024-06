Maarten M. reed 120 km per uur, vlak voor hij Lies (77) en Joke (84) doodreed op Alkmaarse Vondelstraat

Van het ongeluk weet M. niet veel meer, zegt hij vandaag in de Alkmaarse rechtbank. Vlak voor het ongeval had hij een pakje sigaretten gekocht bij het tankstation op het verkeersplein. "Het gebeurde in een flits", zegt hij zichtbaar gespannen. Hij praat zachtjes. "Het was zo gebeurd. Vanaf het tankstation tot aan het ongeluk kan ik me weinig herinneren."

M. reed met 120 kilometer per uur door de Vondelstraat, waar 50 is toegestaan. "Ik schrik er zelf ook heel erg van", aldus M. "Het had nooit mogen gebeuren, het is een hele stomme fout." Ook was het alcoholpercentage in zijn bloed anderhalf keer zoveel als toegestaan is. "Ik had misschien drie of vier fluitjes bier op." Later zegt hij dat hij naar zijn mening 'broodnuchter' was en dat hij niet het gevoel had dat hij niet meer kon rijden.

Straatrace

Er werd door getuigen gesproken over een straatrace. Maar daar was geen sprake van, zegt hij. Volgens een getuige, die achter de zwarte Mercedes op de rotonde reed, liet M. de motor van zijn Mercedes AMG in stilstand brullen en racete hij met piepende banden en op hoge snelheid de Vondelstraat op. Naast hem stond een grijze Mercedes die hetzelfde deed en achter de auto van M. aanging. Dat is te zien in onderstaande video, die op sociale media rondging.

