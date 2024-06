Wéér filedrama op A9 dit weekend: minstens uur file verwacht

Om het nieuwe, bredere brugdek van de Schipholbrug aan te voeren en in te hijsen, wordt dit weekend de A9 wéér afgesloten. Eigenlijk zou dat eind vorige maand al gebeuren, maar door voorspelde windstoten werd deze hijsactie uitgesteld. De andere werkzaamheden gingen wel gewoon door.

"Het was te gevaarlijk geweest", benadrukt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. De Schipholbrug heeft het grootste brugdek van alle Rijkswaterstaatbruggen, maar liefst 36,5 bij 17,5 meter, en is 436 ton zwaar. Het brugdek moest vanuit Krimpen aan de IJssel over het water worden vervoerd. "Bij te veel wind zou het kunnen omvallen. Zo'n risico nemen we niet."

Voor een dilemma staan

En dus moest Rijkswaterstaat een nieuwe datum vinden. Dat was een hele grote puzzel, vertelt de woordvoerder. Dat komt omdat er al erg veel noodzakelijk onderhoud op rijkswegen gepland stond. Rijkswaterstaat kwam hierdoor voor een dilemma te staan: forse vertraging van het A9-project oplopen of één weekend forse files op de snelwegen in Noord- en Zuid-Holland?

Rijkswaterstaat besloot dat het laatste scenario het beste was, omdat alle daaropvolgende werkzaamheden al gepland en gecommuniceerd zijn. Als het brugdek niet dit weekend geplaatst zou worden, zouden andere werkzaamheden ook verplaatst moeten worden. Daarnaast kan de brug pas open voor scheepvaart als het brugdek is geplaatst.

Tekst gaat verder onder de omleidingskaart.