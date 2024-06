Zijn andere bewoners straks de dupe van geluidswal langs Naarderbos?

De zonnegeluidswal moet de komende jaren verrijzen langs de A1, ter hoogte van het Naarderbos. Bewoners van de naastgelegen gelijknamige woonwijk klagen al jaren steen en been over geluidsoverlast van de snelweg. De kilometerslange en metershoge geluidswal moet daar straks een einde aan maken.

Maar zo'n geluidswal zou aan de andere kant van de snelweg juist meer geluidsoverlast kunnen opleveren, vrezen bewoners van de Keverdijk en het Thijssepark. Het geluid van het voorbijrazende verkeer weerkaatst tegen de nieuwe geluidswal en is dan juist bij hen te horen, denken zij.

Eerste metingen

De gemeente beloofde eerder al de geluidsoverlast goed in de gaten te houden. Afgelopen jaar zijn er daarom al op meerdere plekken metingen gedaan voor een zogeheten 'nulmeting', waarvan de resultaten nu bekend zijn geworden. Uit de metingen blijkt dat de geluidsoverlast voor de twee buurten nog nog ruim onder de wettelijke normen liggen.

De metingen tonen aan dat het geluidsniveau per dag nauwelijks boven de 65 decibel komt. Dat niveau is vergelijkbaar met een normaal gesprek of kwakende kikkers. Niet geheel verrassend: 's nachts is het veel stiller en op sommige momenten overdag werd er af en toe harder geluid gemeten. Dat kwam meestal doordat er ergens een grasmaaier bezig was of gebouwd werd. Toch toont het onderzoek wel aan dat het meeste geluid - zoals verwacht door de onderzoekers - van het verkeer over de snelweg komt.

De metingen zeggen nu nog weinig. Als de zonnegeluidswal er straks staat wordt zo'n zelfde geluidsmeting nog een keer gedaan en dan worden de resultaten met elkaar vergeleken. Dat is wel pas over drie jaar.